Жить без боли и переломов. Пенсионерке необходимо дорогое лекарство

Бывшей медсестре, а ныне пенсионерке Галине Александровне необходимо дорогое лекарство, которое может улучшить её состояние – у женщины прогрессирующий остеопороз, осложнённый множественными переломами. Каждый следующий перелом может сделать пенсионерку лежачей.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств на дорогое лекарство.

Филиппова Галина Александровна, 64 года.

Необходим лекарственный препарат «Форстео» для курсового лечения тяжелого остеопороза, осложненного множественными переломами.

Стоимость 249 500 руб. Собрано 21 773 руб. Не хватает 227 727 руб.

Всю свою жизнь Галина Александровна отдала служению другим людям. Окончив медицинское училище в Бухаре, отработала три года по распределению и отправилась в город мечты – Ленинград. Почти десять лет трудилась медсестрой и массажисткой в городской больнице № 40 Сестрорецка, а потом еще двадцать пять – постовой медсестрой в Тарховском военном санатории.

Много лет пожилая женщина страдает от прогрессирующего остеопороза. «Думаю, что причина моей болезни – в непомерных физических нагрузках, – рассказывает она. – Работа медсестры очень тяжелая». Сейчас пенсионерка ходит только с ходунками, испытывает постоянные боли, очень боится новых переломов. Даже повседневные дела стали для нее непосильны: невозможно самостоятельно пользоваться ванной, приготовить обед – нет сил донести кастрюлю от раковины до плиты. Кости ломаются от любого неосторожного движения.

Лечащий врач считает, что Галине Александровне необходимо как можно скорее начать курс лечения современным препаратом «Форстео». Он позволит восстановить костную ткань и предотвратить новые переломы. Ведь каждый следующий перелом может сделать женщину лежачей больной. К сожалению, получить это лекарство за счет бюджета практически невозможно – квоты на него выделяются в минимальных количествах. Пенсия Галины Александровны 16 350 рублей, ее хватает на самое необходимое. Супруг умер несколько лет назад, дочери помогают с бытовыми вопросами, но и у них таких больших денег нет.

Как помочь Галине Александровне, можно узнать на сайте фонда – https://happylong.ru/wards/202/.

Фонд «Долго и счастливо» благодарит всех, в том числе читателей «Фонтанки», за помощь в сборе средств для Владимира Анатольевича Яковешина. «Благодаря вашей помощи удалось оплатить двухгодичный запас жизненно необходимого ему лекарства. Теперь пенсионеру не нужно думать о том, на что его купить. Мы надеемся, что современный высокоэффективный бронхолитик улучшит работу легких и сократит количество обострений. Такая терапия в сочетании с больничными капельницами сможет серьезно улучшить состояние здоровья Владимира Анатольевича. Спасибо за помощь, друзья», – поблагодарили в Фонде.