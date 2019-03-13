Грузовой самолет столкнулся с мачтой освещения в Шереметьево. Прокуратура начала проверку

Транспортная прокуратура выясняет причину столкновения грузового самолета с мачтой освещения в аэропорту Шереметьево. Об этом 13 марта сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

"Предварительно установлено, что около 21:30 мск 12 марта в международном аэропорту Шереметьево грузовое воздушное судно авиакомпании Air Bridge Cargo во время буксировки столкнулось с мачтой освещения", – сообщают в ведомстве.

В результате столкновения у самолета повреждено правое крыло, борт отстранен от полетов. "Проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", – отметили в ММТП. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.