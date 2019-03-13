Молодую петербурженку нашли мертвой в коммуналке. В закрытой комнате рядом с ней были трое малышей

Обстоятельства смерти молодой петербурженки выясняет полиция Центрального района Петербурга. Рядом с умершей находились только трое детей, младшему из которых нет и года.

Как стало известно «Фонтанке», полицию соседи по коммунальной квартире вызвали 12 марта из-за детского плача. В закрытой комнате на Захарьевской улице находились трое малышей, рядом с ними на диване неподвижно лежала женщина. После того, как сотрудники правоохранительных органов открыли дверь, медики констатировали смерть 37-летней петербурженки.

В детскую городскую больницу из коммуналки увезли пяти- и двухлетнего мальчиков, а в пединституте на Литовской врачи позаботятся о младенце, девочке, год которой исполнится только в июне. Фамилии детей с данными погибшей, Елены Викрам, не совпадают, однако, по информации нашего издания, в квартире прописаны еще двое подростков. Их умершая мать осуждена за неуплату алиментов. Ранее она числилась сотрудником региональной общественной организации глухих инвалидов «Дакти». В настоящее время структура ликвидирована, судя по открытым источникам, в «Дакти» занимались трудоустройством инвалидов.