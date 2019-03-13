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13.03.2019 10:06
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Банк «Санкт-Петербург» вошел в рейтинг лучших мировых банков по версии журнала Forbes

Банк «Санкт-Петербург» вошел в рейтинг лучших мировых банков по версии журнала Forbes

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Журнал Forbes опубликовал свой первый рейтинг лучших мировых банков (The World's Best Banks 2019). 

Рейтинг составлен в партнерстве с исследовательской компанией Statista и основан на результатах опроса 40 тысяч клиентов банков в 23 странах мира. Клиенты оценивали общую удовлетворенность деятельностью банков, а также отдельные характеристики, такие как доверие к банку, его тарифы и условия обслуживания, цифровые услуги и финансовую экспертизу. По итогам опроса Forbes назвал лучшие банки в мире – от пяти до 60 в каждой из исследуемых стран. Среди российских банков в мировой топ вошли 20, в том числе Банк «Санкт-Петербург». 

Forbes основывает свой рейтинг на рекомендациях клиентов как основном показателе качества работы банков. За последнее десятилетие банковская отрасль претерпела значительные изменения. Меняется среда, технологии, значительно повышаются требования клиента к банковским услугам, отмечает Forbes.

«Для Банка «Санкт-Петербург» удовлетворенность клиентов  услугами, качеством обслуживания, как удалённого, так и в офисах, также является главным показателем оценки работы. Уже несколько лет мы проводим опросы и оцениваем лояльность наших клиентов, и нас радует то, что показатель лояльности постоянно растет. Мы не останавливаемся на достигнутом и нацелены на постоянное развитие и совершенствование. Думаю, что в этом секрет успеха финансового учреждения в современном мире», – говорит Заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

 

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