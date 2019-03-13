СМИ: Пилоты в США сообщали о проблемах на Boeing 737 MAX. Самолёт начинал внезапно снижаться

Пилоты американских авиакомпаний сталкивались с трудностями в управлении Boeing 737 MAX, когда самолет незапланированно переходил в режим снижения на автопилоте. Об этом 13 марта пишет Huffington Post со ссылкой на базу добровольных анонимных докладов пилотов, составленную NASA. Как указывают в издании, сообщение было отправлено в прошлом году.

Журналисты обнаружили два сообщения, касающиеся Boeing 737 MAX. В первом анонимный автор рассказывает, что самолёт резко перешёл в снижение после активации автопилота. Это сопровождалось звуковой сигнализацией, которая обычно срабатывает при опасном снижении при полете на малой высоте. Пилотам удалось быстро стабилизировать полет после отключения автопилота.

Второй доклад во многом повторяет первый. В нем говорится, что самолет самопроизвольно начал снижение с вертикальной скоростью 1200-1500 футов в минуту (примерно 6-8 м/с) через несколько секунд после включения автопилота. После его отключения самолет вновь перешёл в набор высоты. Как и в предыдущем случае, снижение сопровождалось звуковым предупреждение об опасном снижении.

В отчётах пилоты предполагают, что поведение автопилота могло быть вызвано недостоверными показаниями скорости полёта. Автопилот в этом случае мог решить, что самолёт летит с опасно низкой скоростью, близкой к сваливанию. Единственным решением в этом случае является переход в снижение для набора скорости.

Напомним, в предварительном отчёте о расследовании авиакатастрофы рейса авиакомпании Lion Air, который в октябре 2018 года выполнялся из Джакарты на самолете Boeing 737 MAX, упоминалось, что пилоты столкнулись с разницей в индикации скорости в кабине от разных источников. При этом могла возникнуть ситуация, когда новая система стабилизации полёта MCAS, появившаяся в новом поколении самолётов Boeing 737, вмешалась в управление самолётом, пытаясь спасти его от потери скорости и сваливания. Эта система активна только при выключенном автопилоте и убранных закрылках. В случае опасности MCAS начинает медленно опускать нос самолёта для того, чтобы тот смог набрать скорость. В случае если датчики ошибочно регистрируют потерю скорости, пилоты могут отключить систему MCAS с помощью тумблера в кабине.

На данный момент не установлено, какую роль сыграла работа системы MCAS в ходе развития инцидента в Джакарте. Также не было опубликовано официальной информации о том, была ли работа этой системы одним из факторов, которые привели к крушению рейса Ethiopian airlines ET302, выполнявшегося 10 марта 2019 года на самолете Boeing 737 MAX из Аддис-Абебы.

Большинство эксплуатантов воздушного судна этого типа, в том числе российская S7 airlines, а также авиационные власти ЕС, КНР, ОАЭ, Индонезии и Сингапура, приостановили полеты таких самолетов.

Федеральная авиационная администрация США и корпорация Boeing выпустили несколько заявлений про Boeing 737 MAX. В каждом из них подчеркивается, что на данный момент нет оснований отказываться от эксплуатации самолётов этого типа.

Авиакатастрофа рейса Ethiopian Airlines произошла 10 марта. В 8:44 по московскому времени самолёт пропал с радаров, позже спасатели нашли обломки на склоне горы примерно в 30 км от аэропорта вылета. На борту находилось 149 граждан 35 стран, среди них трое россиян. Выживших нет.