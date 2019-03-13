Петербуржцы пожаловались на начальство. Работников игнорируют и не хвалят

Почти четверть жителей Петербурга пожаловались, что не получают обратную связь о своей работе от руководства, хотя оценка начальства влияет на работоспособность большинства горожан. Результаты исследования 13 марта сообщает портал «Зарплата.ру», который опросил 1230 петербуржцев.

Регулярно получают обратную связь от руководства и рады этому 27% респондентов, а 9% опрошенных хотели бы, чтобы руководитель реже высказывал мнение об их работе. Почти половина респондентов пожаловались на то, что им не хватает общения с начальником. А 15% опрошенных уверяют, что предпочли бы вообще не слышать его мнения.

Про оценку своей работе при личной беседе с начальством говорят 43% опрошенных, еще 22% горожан получают ее на планерках и собраниях коллектива, а 12% – в письменной форме. 23% респондентов рассказали, что начальник вообще не дает им обратную связь. При этом 88% опрошенных считают, что начальник должен регулярно давать оценку выполненным задачам.

Регулярные похвалы от руководства получают 9% петербуржцев, а 14% респондентов получают только негативную оценку своей работы. 67% слышат от руководства разную обратную связь – в зависимости от результатов. А еще 10% респондентов утверждают, что шефы их игнорируют.

70% горожан отметили, что оценка начальника влияет на эффективность их работы и помогает сориентироваться. Треть не считают, что фидбэк от руководителя влияет на работоспособность.