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Казначея Ватикана приговорили к шести годам тюрьмы. Кардинала признали виновным в сексуальном насилии над детьми
Австралийского кардинала Джорджа Пелла приговорили к шести годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя мальчиками. Об этом 13 марта сообщает SBS.
Приговор 77-летнему священнику вынес окружной суд Мельбурна. Преступление, в котором признали виновным Пелла, относится к 1996 году. Кардинал своей вины не признал.
BREAKING: George Pell has been sentenced to six years in jail for sexually abusing two choirboys.— SBS News (@SBSNews) 13 марта 2019 г.
Handing down the sentence, Chief Judge Peter Kidd said Pell's conduct was 'permeated by staggering arrogance.' https://t.co/nNdhc9gBtz
Пелл стал самым высокопоставленным католическим священником, которого обвинили в подобных преступлениях. C 2014 года он был казначеем Ватикана и советником папы римского, из-за чего его называли третьим лицом в этом государстве.