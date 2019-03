Казначея Ватикана приговорили к шести годам тюрьмы. Кардинала признали виновным в сексуальном насилии над детьми

Австралийского кардинала Джорджа Пелла приговорили к шести годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя мальчиками. Об этом 13 марта сообщает SBS.

Приговор 77-летнему священнику вынес окружной суд Мельбурна. Преступление, в котором признали виновным Пелла, относится к 1996 году. Кардинал своей вины не признал.

BREAKING: George Pell has been sentenced to six years in jail for sexually abusing two choirboys.



Handing down the sentence, Chief Judge Peter Kidd said Pell's conduct was 'permeated by staggering arrogance.' https://t.co/nNdhc9gBtz