Под Самарой ликвидировали боевика. В ходе спецоперации он открыл огонь по силовикам и бросил гранату

Боевика ликвидировали во время спецоперации в селе Екатериновка Самарской области. Как сообщили 13 марта в Национальном антитеррористическом комитете, мужчина планировал совершить теракт в месте массового пребывания людей.

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который, по данным НАК, являлся сторонником международной террористической организации, поддерживал контакт с боевиками за рубежом и планировал совершить взрыв.

В ходе задержания он оказал сопротивление.

«Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован», — говорится в сообщении НАК.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации не пострадали. В доме обнаружили оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Спецслужбы ищут сообщников злоумышленника.