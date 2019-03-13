Петербургская полиция нашла следы деятельности московского педофила на Васильевском острове. Член избиркома уже в СИЗО

За виртуальные развлечения со школьницами срок члену участковой избирательной комиссии в Москве может добавить следствие в Петербурге. На связь с юными жительницами Северной столицы мужчина выходил, будучи на Васильевском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, арестованному еще летом прошлого года в российской столице члену УИК предъявляют три петербургских эпизода. По версии следствия, в период с 10 марта по 20 июня 2018 года через соцсеть «ВКонтакте» он удовлетворял сексуальные потребности с помощью 14- и 13-летних девочек. С 12-летней школьницей ему удалось встретиться лично. Известно, что в тот период времени москвич жил на Васильевском острове. В июле прошлого года его задержали и арестовали в Москве за аналогичное, уголовные дела в Петербурге возбуждены 11 марта.