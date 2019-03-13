18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +0
$ 65.77р
74.07р
09:27 13.03.2019
Расширенный поиск

Происшествия
13.03.2019 09:07
Печать

Первокурсник вернулся домой без папиного миллиона. В парадной на севере Петербурга его связали и ограбили

С помощью пластиковых хомутов двое налетчиков справились со студентом первого курса Политехнического университета в Петербурге. Из сумки  нейтрализованного пропало 950 тысяч рублей. 

Как стало известно «Фонтанке», такую версию событий 19-летний молодой человек рассказал в полиции вечером 12 марта. Со слов студента, напали на него в парадной 13-го дома по улице Ивана Фомина около восьми часов вечера. Преступники были в масках, обездвижить петербуржца им удалось с помощью пластиковых хомутов. Сам молодой человек не пострадал, но остался без сумки. В ней лежали 950 тысяч рублей, принадлежащих его отцу, коммерческому директору компании, которая занимается продажей комбикормов. По данным «Спарк», родитель юноши также является генеральным директором фирмы по продаже масла.

По информации «Фонтанки», недавний школьник ездит на BMW, однако на своей странице в соцсети автомобилем не хвастается. Живет юноша в соседнем районе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
12.03.2019 17:28

Стартовали продажи в двух новых паркингах жилого комплекса «Шуваловский»

Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машино-места в двух новых паркингах. При этом на старте продаж это можно сделать со скидкой 10%*.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
12.03.2019 17:14

Проводы уходящей зимы

10 марта 2019 года в «Образцовых кварталах» состоялось праздничное гуляние, посвященное масленичной неделе и проводам уходящей зимы.
«Аквилон Инвест»
12.03.2019 16:14

В ЖК 4YOU у «Звездной» началось оформление собственности

1 очередь жилого комплекса 4YOU от строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Московском районе, прошла процедуру кадастрового учета. Двум жилым корпусам и подземному паркингу под ними присвоен кадастровый номер: 78:14:0007691:19480.
ГК «КВС»
12.03.2019 14:49

Хорошие новости от «КВС» для военнослужащих

Банк «РОССИЯ» аккредитовал 7 корпус ЖК «Новое Сертолово» по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».
ГК «КВС»
12.03.2019 13:45

Начались продажи новых квартир от ГК «КВС»

11 марта начался старт продаж квартир 2 очереди 7 жилой группы в микрорайоне «Новое Сертолово». Срок сдачи объекта IV квартал 2021 года.
Glorax Development
12.03.2019 13:28

Жилые комплексы Glorax Development примут участие в премии «Рекорды рынка недвижимости»

Проекты компании Glorax Development примут участие в Х юбилейной премии «Рекорды рынка недвижимости».
предоставлено МегаФон
12.03.2019 11:40

Говори - покоряй интернет - экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона

МегаФон с 11 марта включает кэшбэк* для абонентов новой линейки «Включайся!» при совершении обычных операций и возвращает до 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.
ГК «Эталон»
11.03.2019 11:34

ЖК «Охта Хаус» и «Дом на Космонавтов» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы комфорт-класса «Охта Хаус» (корпуса 6.1 и 6.3) и «Дом на Космонавтов», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию Всероссийского Банка Развития Регионов.
изображение предоставлено компанией ООО «Группа компаний «Дарница»
11.03.2019 11:05

27.700 оладушек в подарок городу на Масленицу

Компания «Дарница» подарила городу 27.700 свежевыпеченных оладушек ТМ «Аладушкин». Поддержать петербургского производителя можно было в игре ВКонтакте, которая проходила в корпоративной группе «Аладушкин | Дарница» с 20 февраля по 9 марта 2019 года.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
08.03.2019 12:00

А из нашего окна…

В Пушкинском районе в настоящее время ведется активная застройка территории «На Царскосельских холмах». Один за другим вырастают малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». В развитии территории не отстает и инфраструктура. Застройщик уже построил Детский сад на 140 мест с бассейном, который открыл свои двери для ребятишек в августе 2018 года. Так же проектируется две школы с бассейном.
Фото предоставлено Холдингом «Интеравтотим» («ИАТ» )
07.03.2019 17:38

«Тойота» открыла новый крупный дилерский центр на Северо-Западе

В Санкт-Петербурге открылся один из самый больших в Северо-Западном регионе «Тойота Центр Волхонский», дилерский центр холдинга «Интер Авто Тим» и предлагает весь модельный ряд автомобилей Toyota, а также сервисные услуги.
shutterstock.com
07.03.2019 16:08

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group приглашают на Масленицу

В субботу, 9 марта, в жилом комплексе «Чистое небо», состоится семейный праздник Масленицы.