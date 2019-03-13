Первокурсник вернулся домой без папиного миллиона. В парадной на севере Петербурга его связали и ограбили

С помощью пластиковых хомутов двое налетчиков справились со студентом первого курса Политехнического университета в Петербурге. Из сумки нейтрализованного пропало 950 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», такую версию событий 19-летний молодой человек рассказал в полиции вечером 12 марта. Со слов студента, напали на него в парадной 13-го дома по улице Ивана Фомина около восьми часов вечера. Преступники были в масках, обездвижить петербуржца им удалось с помощью пластиковых хомутов. Сам молодой человек не пострадал, но остался без сумки. В ней лежали 950 тысяч рублей, принадлежащих его отцу, коммерческому директору компании, которая занимается продажей комбикормов. По данным «Спарк», родитель юноши также является генеральным директором фирмы по продаже масла.

По информации «Фонтанки», недавний школьник ездит на BMW, однако на своей странице в соцсети автомобилем не хвастается. Живет юноша в соседнем районе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».