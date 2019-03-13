Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Киркорова указал на Галкина и назвал его заказчиком

Предполагаемый участник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 20-летний уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт. По его словам, он намеревался убить певца якобы по заказу шоумена Максима Галкина, пишет 13 марта «Коммерсантъ».

Подробности изданию рассказал адвокат обвиняемого Исрафил Гададов. По его словам, на допросе 4 марта Казуев рассказал, что в начале 2017 года приехал в Москву. Там к нему якобы и обратился Галкин с предложением убить Филиппа Киркорова за 2 млн руб. Казуев решил, что Галкин решился пойти на такое из ревности к своей супруге Алле Пугачевой.

Обвиняемый заявил, что согласился, после чего получил 1 млн руб. в качестве аванса, а также мобильный телефон Nokia и сим-карту, но позднее отказался от убийства, посчитав, что от этого могут пострадать люди.

«Коммерсантъ» добавляет, что Казуев ходатайствовал о допросе Галкина, Киркорова и Пугачевой в качестве свидетелей. В МВД ему отказали, решив, что таким образом обвиняемый затягивает расследование. Адвокат сообщил, что попросит Генпрокуратуру передать дело из МВД в СК, чтобы проверить версию подзащитного.

Максим Галкин, комментируя «Коммерсанту» эту информацию, заявил, что «это не его тема». «Я комментировать ничего не могу», — сказал он.