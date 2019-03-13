Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях после массового отравления в детсадах Москвы

Правительство намерено усилить контроль над поставками питания в социальные учреждения после вспышки дизентерии в детсадах Москвы. Об этом 13 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо вице-премьера Алексея Гордеева.

Письмо с поручением проработать установление контроля над питанием в бюджетных учреждениях социальной сферы было отправлено главам главам Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспотребнадзора и АНО «Роскачество». Ответственным исполнителем назначен Минсельхоз.

Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях. В Роскачестве отметили, что сейчас лабораторные исследования продуктов зачастую ограничиваются проверкой документов, а изучением безопасности и качества самих товаров ведомства не занимаются. Для решения этой проблемы Роскачество предлагает закрепить в законе требование отправлять продукцию на проверку в аккредитованные лаборатории.

Массовое отравление в детских садах Москвы произошло в конце декабря 2018 года.

В феврале этого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщил о возбуждении уголовного дела после заражения детей в московских детсадах дизентерией. Постановление о возбуждении уголовного дела в Twitter выложила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В нем сказано, что на проблемы с желудком в нескольких детских садах столицы в декабре прошлого года пожаловались сотни воспитанников, диагнозы получили 123 ребенка и четверо взрослых. Еду в эти учреждения, следует из опубликованного документа, поставляла компания ООО «Комбинат питания "Конкорд" ЮВАО» бизнесмена Евгения Пригожина, цех который расположен в городе Люберцы. Уголовное дело возбуждено по 238-й статье Уголовного кодекса — сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.