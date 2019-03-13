СМИ: Путин запланировал поездку в Крым на пятилетие присоединения

Владимир Путин запланировал посещение ​Крыма в годовщину присоединения полуострова к России. Поездка уже стоит в графике главы государства, рассказали 13 марта три близких к администрации президента источника РБК.

В этом году отмечается 5 лет со дня присоединения. Годовщина празднуется 18 марта — в этот день в 2014 году в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России республики Крым и Севастополя.

В 2014 и 2015 годах Путин посещал проходивший на Васильевском спуске Кремля митинг-концерт по случаю годовщины присоединения.

В 2017 году в Москве также состоялся приуроченный к годовщине концерт, но президент туда не приехал. Не было и официальных сообщений о том, что глава государства поздравил крымчан.

В 2018 году в день присоединения Крыма проходили выборы президента. Обсуждался сценарий, что Путин поедет на полуостров и именно там проголосует, но потом от этого сценария отказались, рассказывал близкий к Кремлю собеседник РБК.

В Крыму и Севастополе праздничные мероприятия пройдут с 15 по 18 марта, сообщается на сайте правительства республики. Для праздника управление делами госсовета Крыма объявило ряд электронных закупок на общую сумму более 3,2 млн руб.