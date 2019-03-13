Еще три страны запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX. США не нашли оснований приостанавливать полеты

Власти Фиджи и Новой Зеландии запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в своих воздушных пространствах на фоне авиакатастрофы, произошедшей в минувшие выходные в Эфиопии.

Правительства этих стран ввели временный запрет из соображений безопасности, сообщает 13 марта РБК со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, запрет на полеты также ввели власти Бермудских островов, которые являются заморской территорией Великобритании.

Помимо этого запрет на эксплуатацию самолетов в своем воздушном пространстве ввел Казахстан, передает Tengrinews.kz. Как сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития, лайнером этой модели владеет компания Scat.

Накануне, 12 марта, запрет ввели власти Германии, Франции, Великобритании и Турции. В свою очередь Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выпустило распоряжение, согласно которому полеты Boeing 737 MAX были приостановлены практически по всей Европе.

Также временно эксплуатировать эти самолеты запретили Китай, Сингапур, Австралия и Индонезия. Единственный эксплуатант Boeing 737 MAX в России — авиакомпания S7 — также приостановила их полеты. Надзорные органы США не стали запрещать полеты лайнера. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не нашло для этого оснований.

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.

Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.