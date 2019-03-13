Конгресс США одобрил пакет антикремлевских законов. Директор американской разведки должен представить доклад об активах Путина

Палата представителей Конгресса США утвердила пакет законов против российского правительства и президента. Об этом 12 марта сообщается в твиттере пресс-службы палаты.

Согласно первому документу, в течение полугода глава Национальной разведки США должен подготовить отчет об активах Владимира Путина. Второй закон запрещает американскому правительству и администрации президента признавать Крым российской территорией. Причем, как сообщалось ранее, исключение сделано для Дональда Трампа — он имеет право признать Крым российским, но только если этого требует национальная безопасность США.

Третий документ осуждает президента России за «сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова». Белый дом должен ввести санкции против предполагаемых организаторов и исполнителей убийства, уверены конгрессмены. Отметим, убийцы давно сидят в колонии, а вот организаторов российские следователи так и не нашли.

Наконец, согласно четвертому документу, принятому Конгрессом, директор Нацразведки США должен представить отчет о возможных военных действиях России против стран НАТО.