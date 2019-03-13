Партия «Социальной защиты» выдвинет в губернаторы Петербурга бывшего депутата из Сланцев Перова. Его поддержат казаки

Партия «Социальной Защиты» решила участвовать в выборах губернатора Петербурга. Об этом говорится в распространённом 12 марта пресс-релизе.

Кандидатом президиум высшего совета партии выдвинул Виктора Перова. В его штаб войдут члены партии и представители казачества.

«Первоочередная моя задача – остановить разрушительные «реформы» двух последних десятилетий, которые обернулись для Санкт-Петербурга и его жителей тяжёлыми социальными последствиями», – утверждает будущий кандидат. К его заявлению приложена программа, в которой он обещает бороться против всего плохого, а именно защищать права жителей реновируемых домов, строить парковки, уменьшить безработицу и активно открывать колледжи, заморозить тарифы монополистов-энергетиков, строить дороги и развивать транспорт.

«Необходимо принятие закона об усилении ответственности за осквернение памятников советской эпохи, за публикации и выступления, искажающие и порочащие историю России и СССР, оскорбляющие чувство национального достоинства русского и других народов России», – говорится к программном документе Виктора Перова. Также он намерен бороться за превращение Законодательного собрания «в орган народовластия», для этого он предлагает ввести право отзыва депутатов, утративших доверие.

42-летний Виктор Перов — выходец из КПРФ и «Коммунистов России». Был депутатом Сланцевского муниципального совета. В 2016 году Перов и его соратники пытались избраться в Законодательное собрание Ленобласти, но не прошли регистрацию и в качестве протеста устроили голодовку. Не ели они 2,5 дня. В 2015 году Перов участвовал в выборах областного губернатора, но не прошёл регистрацию.