«Сеть дала голос тем, кто сеет ненависть». Создатель Интернета поздравил свое детище с днем рожденья и предупредил о его опасности

Один из создателей Интернета, британский физик Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо к 30-летию своего детища. Оно опубликовано 12 марта на сайте организации World Wide Web Foundation.

В письме Бернерс-Ли предупреждает о злоупотреблении возможностями Интернета.

«В то время как Сеть создала новые возможности, дала голос маргинальным группам и сделала нашу жизнь проще, она также дала новые возможности мошенникам, дала голос тем, кто сеет ненависть, и упростила возможность совершения преступлений. Если мы откажемся от создания лучшего Интернета сейчас, то не Интернет потеряет нас, а мы потеряем Интернет», — пишет основатель всемирной паутины.

Бернерс-Ли назвал несколько главных проблем. Во-первых, это хакерские атаки, спонсируемые государствами. Во-вторых, платформы, которые поощряют кликбейт и распространяют дезинформацию. В-третьих, непредвиденные негативные последствия от сайтов, которые изначально создавались с благими намерениями. Тут, видимо, создатель Интернета намекает на соцсети, потому что он уточняет, что речь идет о «снижении культуры при онлайн-общении».

По мнению Бернерса-Ли, необходимо принятияе новых законов, а также создание принципиально новых платформ в Интернете.

«Вы не можете просто обвинить одно правительство, одну социальную сеть или человеческую душу. Упрощенный подход рискует истощить нашу энергию, поскольку мы боремся с симптомами этих проблем вместо того, чтобы сосредоточиться на их первопричинах. Чтобы сделать это правильно, нам нужно объединиться в глобальное веб-сообщество», — подытожил британский физик.

Тим Бернерс-Ли в 1989 году работал в CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), тогда он вместе с Робертом Кайо и предложил и создал проект World Wide Web (WWW). Изначально он был предназначен для обмена данным внутри института. Первый веб-сайт появился в 1990 году.