Белый тонированный «Мерседес» поверг в ужас соцсети. Владелица ретивой лошадки – юная петербурженка с шлейфом из штрафов

Водитель на белом тонированном «Мерседес-Бенц» возмутил пользователей соцсетей. На видео, опубликованном 12 марта в Instagram, он (или она) играет в шашечки с другим машинами на заснеженном Невском проспекте, валит боком и явно гордится собой, так как ролик, судя по всему, снимал кто-то из знакомых.

Видеозапись старая и, скорее всего, сделана в феврале. В инстаграме, в котором регулярно публикуются лихачества на улицах Петербурга, та же запись появилась 28 февраля. Она сопровождается комментарием: «Вспомним как это было, как же она угла давала, жаль не уберёг её до лета (разбил), но на этом не останавливаемся!!!» Обстоятельств, при которых была разбита машина, автор не приводит.

Отметим, инстаграм ведется от лица мужчины. Однако «Фонтанке» удалось установить владельца люксовой иномарки. И это 21-летняя девушка, которая, судя по аккаунту в соцсетях, учится в Северо-Западном институте управления РАНХиГС. Начинающая гонщица любит современную отечественную музыку и треки от кавказских исполнителей, следит за публикациями «Фонтанки» и женских пабликов.

На счету петербурженки несколько десятков штрафов только за 2018 год. Среди них есть как небольшие, возможно, за неправильную парковку или незначительное превышение скорости, так и существенные — например, за выезд на встречную полосу. Хулиганила девушка, находясь за рулём прославившегося белого «Мерседеса». Годом раньше она попадалась на «Тойоте» и «Хонде».

Напомним, злостный нарушитель правил дорожного движения на своем «БМВ» въехал в феврале в компанию людей на Невском проспекте. В результате погибли двое, ещё несколько человек попали в больницу.