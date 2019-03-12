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13.03.2019 00:29
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Белый тонированный «Мерседес» поверг в ужас соцсети. Владелица ретивой лошадки – юная петербурженка с шлейфом из штрафов

Водитель на белом тонированном «Мерседес-Бенц» возмутил пользователей соцсетей. На видео, опубликованном 12 марта в Instagram, он (или она) играет в шашечки с другим машинами на заснеженном Невском проспекте, валит боком и явно гордится собой, так как ролик, судя по всему, снимал кто-то из знакомых. 

Видеозапись старая и, скорее всего, сделана в феврале. В инстаграме, в котором регулярно публикуются лихачества на улицах Петербурга, та же запись появилась 28 февраля. Она сопровождается комментарием: «Вспомним как это было, как же она угла давала, жаль не уберёг её до лета (разбил), но на этом не останавливаемся!!!» Обстоятельств, при которых была разбита машина, автор не приводит.

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Отметим, инстаграм ведется от лица мужчины. Однако «Фонтанке» удалось установить владельца люксовой иномарки. И это 21-летняя девушка, которая, судя по аккаунту в соцсетях, учится в Северо-Западном институте управления РАНХиГС. Начинающая гонщица любит современную отечественную музыку и треки от кавказских исполнителей, следит за публикациями «Фонтанки» и женских пабликов. 

На счету петербурженки несколько десятков штрафов только за 2018 год. Среди них есть как небольшие, возможно, за неправильную парковку или незначительное превышение скорости, так и существенные — например, за выезд на встречную полосу. Хулиганила девушка, находясь за рулём прославившегося белого «Мерседеса». Годом раньше она попадалась на «Тойоте» и «Хонде». 

Напомним, злостный нарушитель правил дорожного движения на своем «БМВ» въехал в феврале в компанию людей на Невском проспекте. В результате погибли двое, ещё несколько человек попали в больницу. 


© Фонтанка.Ру

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