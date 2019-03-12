Путин: Чем живет «курчатник» сейчас? Ковальчук: Он живёт вашими заботами, позвольте так сказать

Владимир Путин провел встречу с директором НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча началась с того, что президент вспомнил, чем занимался институт со времени своего основания — атомный реактор, ядерная медицина, сверхпроводимость и многое другое. И только затем Путин поинтересовался современностью.

В. Путин: Чем живёт «курчатник» сейчас?



М. Ковальчук: Вы знаете, Владимир Владимирович, он живёт вашими заботами, позвольте так сказать, потому что с 2007 года, когда Вы провели совещание по нанотехнологиям, с тех пор мы развиваем все классические направления, связанные с ядерным комплексом, создали принципиально новые направления, связанные с природоподобными технологиями и с конвергенцией наук и технологий. <...> У нас огромный задел в области меганауки.

Отдельно президент спросил про развитие проекта в Гатчине. Михаил Ковальчук ответил, что уже завершен первый этап пуска «самого мощного в мире высокопоточного реактора ПИК».

«Сегодня мы планомерно двигаемся дальше, идёт каждодневная работа, и к концу года, если всё нормально, то мы должны завершить выход на все параметры, которые запланированы к концу года. И Россия будет обладать одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок», – подчеркнул Ковальчук.

Напомним, о пуске ядерного реактора в Гатчине на базе НИЦ «Курчатовский институт» Путин говорил и во время послания Федеральному собранию.