Новый вариант соглашения по Brexit провалился в парламенте

Британские парламентарии проголосовали против нового варианта соглашения по Brexit. Об этом 12 марта сообщает BBC.

Против документа выступили 391 депутат, за него — 242. Отметим, количество противников соглашения незначительно уменьшилось. В январе против законопроекта, внесенного премьер-министром Терезой Мэй, проголосовали 432 депутата, за — 202. Однако изменившиеся пропорции по сути ничего не изменили — соглашение не принято.

Напомним, ранее в СМИ писали, что промедление может дорого обойтись Великобритании. Если сроки Brexit будут вновь перенесены, ЕС может повысить стоимость выхода из союза до 45 млрд евро. Причем Brexit в любом случае должен состояться уже 29 марта.