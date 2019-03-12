Четыре бизнес-джета изъяты в качестве вещдоков. Следователи нашли организаторов незаконных частных рейсов по России

Гендиректор компании «Сфера Джет» Андрей Степанюк и несколько его подчинённых стали фигурантами уголовного дела об организации нелегальных частных перевозок. Расследованием занимается Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Пока у компании в качестве вещдоков изъято четыре бизнес-джета, сообщается 12 марта на сайте главного управления СК.

По версии следствия, с августа по декабрь 2018 года фигуранты дела и неустановленные сотрудники Домодедовской таможни «создали условия для осуществления незаконных частных рейсов» на территории России.

Для этого компания арендовала за границей бизнес-джеты Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150. Однако таможенные пошлины при ввозе самолётов в Россию не оплачивались. Поэтому дело возбудили по части 4 статьи 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). По подсчетам следствия, компания нанесла госбюджету ущерб на 600 млн рублей.