Россия присоединилась к запрету Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Из Петербурга они летать больше не будут

Российская авиакомпания «Глобус» (дочерняя компания S7 Airlines) приостанавливает полеты самолётов Boeing 737 MAX с 00:01 часов 13 марта по московскому времени. В парке авиакомпании два самолета этого типа с регистрацией VQ-BGW и VQ-BGV. На этих бортах выполнялись рейсы, в том числе, из Пулково в Домодедово и новосибирский Толмачёво.

Ранее 12 марта полеты Boeing 737 MAX на своей территории запретили Европейское агентство безопасности полетов EASA (касается всех стран Евросоюза), КНР, Индонезия и Сингапур. Причиной стали слухи и подозрения в низкой безопасности самолётов этого типа, которые появились после авиакатастрофы рейса Ethiopian airlines, вылетевшего 10 марта из Аддис-Абебы.