Россия присоединилась к запрету Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Из Петербурга они летать больше не будут
Российская авиакомпания «Глобус» (дочерняя компания S7 Airlines) приостанавливает полеты самолётов Boeing 737 MAX с 00:01 часов 13 марта по московскому времени. В парке авиакомпании два самолета этого типа с регистрацией VQ-BGW и VQ-BGV. На этих бортах выполнялись рейсы, в том числе, из Пулково в Домодедово и новосибирский Толмачёво.
Ранее 12 марта полеты Boeing 737 MAX на своей территории запретили Европейское агентство безопасности полетов EASA (касается всех стран Евросоюза), КНР, Индонезия и Сингапур. Причиной стали слухи и подозрения в низкой безопасности самолётов этого типа, которые появились после авиакатастрофы рейса Ethiopian airlines, вылетевшего 10 марта из Аддис-Абебы.
Справка:
Напомним, авиакатастрофа рейса Ethiopian Airlines произошла 10 марта. В 8:44 по московскому времени самолёт пропал с радаров, позже спасатели нашли обломки на склоне горы примерно в 30 км от аэропорта вылета. На борту находилось 149 граждан 35 стран, среди них трое россиян. Выживших нет.
В 2015 году Росавиация и МАК обсуждали отзыв сертификата у самолетов Boeing 737NG, предыдущего поколения по отношению к 737 MAX. Обеспокоенность российских властей тогда вызвали авиакатастрофы Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» в Казани и Boeing 737-800NG FlyDubai в Ростове-на-Дону.