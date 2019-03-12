Пострадавших от падения щита на Энгельса выписали из реанимации. Сотрудник полиции до сих пор в тяжёлом состоянии

Пострадавшие от падения рекламного щита на проспекте Энгельса в Петербурге переведены из реанимации Елизаветинской больницы в отделения. Об этом 12 марта в своём твиттере сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

Чиновница уточнила, что один мужчина находится в состоянии средней тяжести, второй (сотрудник полиции, впавший после случившегося в кому) — стабильно тяжёлый.

Напомним, конструкция для размещения рекламы упала с крыши торгового комплекса на проспекте Энгельса, 138/1 9 марта. Причиной стал сильный ветер. Двое пострадавших были доставлены в реанимацию. Полиция возбудило уголовное дело, 12 марта оно было передано в Следственный комитет.

Пока следователи не могут установить, кому принадлежал массивный кусок железа и как он оказался на крыше. В разговоре с «Фонтанкой» Вячеслав Тютюнник, представитель ТК «Стройдвор», занимающего в здании подвальное помещение, рассказал, что ситуацию усложняет наличие у строения нескольких собственников. Также остаётся неясным, как щит попал на крышу здания, так как монтаж конструкций ведётся с помощью люльки, а старые рекламные площади обычно не складируются, а тут же утилизируются.

Ранее гендиректор «Розового кролика», другого арендатора помещений в здании, предположил, что оторвавшееся железо могло быть частью висевшей на стене вывески.