Беглов попросил Матвиенко отложить вступление в силу закона о запрете хостелов в жилых домах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала учесть пожелание Смольного об отсрочке вступления в силу закона о запрете размещения мини-гостиниц в жилых домах. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Руководство города получило большое количество обращений от представителей бизнеса, которые опасаются, что немедленное вступление в силу закона обернется потерей рабочих мест, так как перестроиться на новые условия предприниматели не успеют. Об этом врио губернатора города Александр Беглов проинформировал Валентину Матвиенко в ходе встречи.

Спикер Совета Федерации пообещала учесть позицию петербургских бизнесменов, поддержанную Смольным, при рассмотрении закона верхней палатой парламента РФ.

Ранее комитет Совфеда по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект. Глава комитета Валерий Рязанский пояснял, что бизнесу требуется переходный период, чтобы успеть перестроиться на новые правила. В то же время комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал документ.

Напомним, законопроект депутата Галины Хованской о запрете размещения хостелов в жилых домах прошел в Госдуме третье чтение. Первое чтение законопроект прошел еще в 2016 году, несмотря на активные протесты бизнеса. Тогда Смольный отказался поддержать инициативу.