Евросоюз запретил все полеты Boeing 737 MAX на своей территории

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Напомним, авиакатастрофа рейса Ethiopian Airlines произошла 10 марта. В 8:44 по московскому времени самолёт пропал с радаров, позже спасатели нашли обломки на склоне горы примерно в 30 км от аэропорта вылета. На борту находилось 149 граждан 35 стран, среди них трое россиян. Выживших нет.

В 2015 году Росавиация и МАК обсуждали отзыв сертификата у самолетов Boeing 737NG, предыдущего поколения по отношению к 737 MAX. Обеспокоенность российских властей тогда вызвали авиакатастрофы Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» в Казани и Boeing 737-800NG FlyDubai в Ростове-на-Дону.