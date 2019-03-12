Происшествия
Евросоюз запретил все полеты Boeing 737 MAX на своей территории
Европейское агентство безопасности полетов EASA 12 марта приостановило все полеты Boeing 737 MAX из европейских аэропортов, а также выполняющих транзитные рейсы.
Запрет введен по следам авиакатастрофы рейса Ethiopian airlines из Аддис-Абебы, выполнявшемся 10 марта 2019 года на самолёте этого типа.
«Расследование продолжается, сейчас рано делать какие-либо выводы», – говорится в заявлении агентства.
11 марта полеты Boeing 737 MAX были приостановлены авиационными властями Китая, Индонезии и Сингапура. Несколько авиакомпаний в Азии, Африке и Южной Америке также решили временно отказаться от использования самолётов этого типа из своего авиапарка. Днём 12 марта к ним присоединились европейских и скандинавские авиакомпании. Авиационные власти США и корпорация Boeing выпустили заявление о безопасности воздушных судов этого типа. Отметим, в России такие самолеты есть только в авиапарке авиакомпании "Глобус" (дочерняя компания S7 Airlines). Среди прочего, они летают на рейсах из Петербурга в Москву и Новосибирск.
Справка:
Напомним, авиакатастрофа рейса Ethiopian Airlines произошла 10 марта. В 8:44 по московскому времени самолёт пропал с радаров, позже спасатели нашли обломки на склоне горы примерно в 30 км от аэропорта вылета. На борту находилось 149 граждан 35 стран, среди них трое россиян. Выживших нет.
В 2015 году Росавиация и МАК обсуждали отзыв сертификата у самолетов Boeing 737NG, предыдущего поколения по отношению к 737 MAX. Обеспокоенность российских властей тогда вызвали авиакатастрофы Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» в Казани и Boeing 737-800NG FlyDubai в Ростове-на-Дону.