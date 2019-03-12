Группа ЛСР заключила договор о завершении строительства ЖК «Охта модерн». Условия, на которых компания взялась за долгострой, не раскрываются

Входящая в группу ЛСР компания заключила с конкурсным управляющим фирмы «Питер констракшн» договор о завершении одного из самых известных долгостроев Петербурга — ЖК «Охта модерн». Информацию «Фонтанке» 12 марта подтвердили представитель компании и городской комитет по строительству.

Переговоры о завершении «Охты модерн» Смольный вел с группой ЛСР с начала прошлого года. Условия, на которых застройщик согласился взяться за ЖК, пока не раскрываются. Ранее управляющий «ЛСР-Недвижимость Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич говорил, что здания возведены с существенными расхождениями с проектом.

Компания «ИВИ-93» начала возводить ЖК «Охта модерн» еще в 2003 году. После банкротства юрлица комплекс сменил еще трех застройщиков. Завершить проблемный объект по очереди пытались «Балтжилинвест», «Звезда севера» и «Питер Констракшн». Последняя компания в настоящее время ликвидируется, а ее бывшему гендиректору Тимофею Позднякову предъявлено обвинение по уголовному делу о двойных продажах квартир.

Единственным активом «Питер констракшн», за счет которого можно достроить «Охту модерн», называют участок на улице Беринга. Землю компания получила в аренду от города. Комитет имущественных отношений через суд предпринимал попытки расторгнуть договор, однако потерпел неудачу в трех инстанциях арбитражного суда.