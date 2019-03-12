Еще один исход. Западную Европу покинет Infiniti

Японский бренд Infiniti объявил о намерении уйти из Западной Европы в следующем году. Одновременно прекращается производство двух «младших» моделей в линейке марки – легковой Q30 и кроссовера QX30.

Причин для такого ухода у Infiniti несколько, и одна из них – Brexit, пишет Automotive News Europe. Указанные модели производятся только на заводе в английском городе Сандерленд, а после выхода Британии из ЕС производство придется сильно сократить.

Завод Nissan в Сандерленде – один из крупнейших автозаводов в Британии, помимо Infiniti Q30 и QX30 он выпускает Nissan Qashqai и Nissan Juke, а также электромобиль Nissan Leaf. Все это пока экспортируется на рынок Западной Европы, но после отделения Британии от общего рынка экспорт окажется невыгодным. Заводу поневоле придется сосредоточиться только на внутреннем рынке страны, что неизбежно повлечет сокращение объемов производства.

Это не единственная причина исхода Infiniti. Японский люксовый бренд испытывает серьезные трудности в соревновании с европейскими марками премиум-класса, прежде всего с Audi, BMW и Mercedes. Попросту говоря, европейцы предпочитают покупать свой «люкс», а не японский.

Также Infiniti испытывает определенные трудности в связи с необходимостью соблюдения все более жестких европейских экологических требований, особенно по мере внедрения стандартов Евро-6.

За последние годы продажи Infiniti в Западной Европе упали чуть ли не наполовину. Однако в восточной части континента и в России дела не столь плохи, и с нашего рынка бренд пока уходить не собирается.

Уход из Западной Европы позволит Infiniti сосредоточиться на планах «электрификации» части своего модельного ряда и прекращения выпуска дизелей. Часть средств также будет использована для усиления присутствия на других рынках, в частности в США и Китае.

Напомним, свой бизнес в России сокращает Ford: скорее всего, завод во Всеволожске закроется. А вот Opel возвращается на наш рынок.