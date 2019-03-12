Boeing 737 MAX разворачивают в воздухе из-за запрета полетов в страны Европы

Самолеты нескольких европейских компаний были перенаправлены в аэропорты вылета в то время, как европейские страны поочередно вводят запрет на полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. О запрете полетов уже заявили авиационные власти Великобритании, Турции и Австрии. Решение властей связано с двумя авиакатастрофами с участием воздушных судов этого типа: Lion Air и октябре 2018 года и Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года.

Так, еще 3 часа назад Великобритания разрешила прибытие в свои аэропорты двум Boeing 737 MAX TUIFly, следующих из Маракеша и Аликанте, а также двух бортам Turkish airlines из Стамбула. Все четыре самолета были на расстоянии около 2-2,5 часов подлета к территории Соединенного королевства.

Однако, вылетавший вслед за ними из Стабмула Boeing 737 MAX Turkish airlines спустя некоторое время был вынужден развернуться в воздухе. Также до аэропорта назначения не долетел Boeing 737 MAX лоукостера Norwegian airlines, выполнявший рейс из Стокгольма в Тель Авив. Самолет развернули над Румынией.

Страны ЕС заявили о приостановке эксплуатации новейшего Boeing 737 MAX утром 12 марта. Накануне стало известно о запрете на полеты самолетов этого типа авиационными властями Китая, Индонезии и Сингапура. К ним присоединились около десятка авиакомпаний в азиатском, африканском и южно-американском регионах. Опасения эксплуатантов связаны с конструктивными недоработками самолета. Недоверие появилось после того как второй самолет этого типа упал в Эфиопии после взлета. Это произошло менее чем через полгода после первой авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX.

На данный момент комиссия по расследованию не представила никаких фактов, ставящих под сомнение безопасность самолета. Авиационные власти США днем 11 марта заявили, что его летная годность ничем не скомпрометирована.

Днем 12 марта Boeing опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что в корпорации не видят необходимости выпускать дополнительные рекомендации касательно эксплуатации Boeing 737 MAX. В США авиакомпании продолжают выполнять регулярные рейсы на воздушных судах этого типа. В России такие самолеты есть только в авиапарке авиакомпании "Глобус" (дочерняя компания S7 Airlines). Среди прочего, они летают на рейсах из Петербурга в Москву и Новосибирск.

Напомним, авиакатастрофа рейса Ethiopian Airlines произошла 10 марта. В 8:44 по московскому времени самолёт пропал с радаров, позже спасатели нашли обломки на склоне горы примерно в 30 км от аэропорта вылета. На борту находилось 149 граждан 35 стран, среди них трое россиян. Выживших нет.

В 2015 году Росавиация и МАК обсуждали отзыв сертификата у самолетов Boeing 737NG, предыдущего поколения по отношению к 737 MAX. Обеспокоенность российских властей тогда вызвали авиакатастрофы Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» в Казани и Boeing 737-800NG FlyDubai в Ростове-на-Дону.