Toyota придумала систему, которая надушит салон, узнав водителя. А в вора прыснет газом

Приятный запах в автомобиле уже давно не роскошь, а повседневность. На рынке продаются сотни дезодорантов для машин, некоторые модели даже оборудуются распылителями духов. Но Toyota решила пойти дальше.

Японская компания запатентовала технологию, которая позволяет применить к запахам в автомобиле «индивидуальный подход», пишет 12 марта CNET. Существующие ныне распылители ароматизаторов, как правило, используют лишь один запах, в то время как Toyota предлагает в своем патенте под названием «Система подачи ароматизатора для автомобиля» целый комплекс «умных» решений.

Система способна идентифицировать водителя по его смартфону и разбрызгивает выбранный им аромат. Причем распыление происходит еще до того, как человек сядет за руль: оно включается при приближении водителя к машине и заканчивается раньше, чем он откроет дверь. Если автомобилем пользуются несколько водителей, каждый из них может запрограммировать свой запах. В этом случае, когда первый водитель покидает салон, начинается «проветривание», и распыляется дезодоратор, нейтрализующий предыдущий запах.

И это еще не все возможности системы. Она может защитить автомобиль от угона. Если в салон проникнет злоумышленник и попытается запустить двигатель несанкционированным способом (то есть в обход систем безопасности), вместо духов в салон начнет поступать слезоточивый газ.