Европарламент проголосовал за остановку реализации проекта «Северный поток-2»

Депутаты Европарламента подавляющим большинство голосов (402 – «за», 163 – «против», 89 – «воздержались») приняли резолюцию об отношении ЕС к России. Европарламент больше не рассматривает РФ в качестве «стратегического партнёра», сообщает 12 марта Deutsche Welle.

В частности, в документе утверждается, что проект газопровода «Северный поток-2» увеличит зависимость Евросоюза от поставок газа из России.

«Проект угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС и его стратегическим интересам, потому его следует остановить», – сказано в принятой резолюции, которая была составлена на основании доклада латвийского евродепутата Сандры Калниете.

Главной причиной невозможности дальше считать Россию стратегическим партнёром евродепутаты называют нарушение Москвой международного права и демократических принципов – на примере Украины, Грузии и Молдавии. «ЕС не может рассматривать постепенное возвращение к обычному положению дел, пока Россия не имплементирует в полной мере минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины», – гласит резолюция Европарламента.

В конце февраля министр энергетики России Александр Новак заявил, что США в вопросе реализации проекта «Северный поток-2» продавливают свой сжиженный природный газ в Европу. «Абсолютно цинично заставляя послов во многих европейских странах просто давить по внешним экономическим каналам, шантажируя другие страны по разным направлениям», – сказал министр. Тогда же канцлер Австрии Себастьян Курц после беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил, что эта страна ЕС продолжит развивать газопровод «Северный поток-2» и будет покупать газ из России, потому что он дешевле американского.

В начале марта министр энергетики США Рик Перри сообщил, что американские власти рассматривают дополнительные санкции против проекта «Северный поток-2».

«Мы не считаем, что этот проект имеет экономические основы … это больше политический трубопровод. Мы это не поддерживаем», – заявил 11 марта американский коллега Александра Новака.

Опасения утраты своей выгоды в начале марта высказали и представители украинской компании «Нафтогаз». «Мы потеряем весь транзит (после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». – Прим. ред.)», – заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. На следующий день премьер-министр России Дмитрий Медведев эти опасения опроверг. «Мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран», – уточнил глава российского кабмина.

Ожидается, что газопровод «Северный поток-2» начнут эксплуатировать в начале 2020 года. Его проектная мощность – 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость строительства оценивается в € 9,5 млрд. Газопровод проходит через территориальные воды России и Германии и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Германия и Финляндия уже выдали все необходимые разрешения по проекту.