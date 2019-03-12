Свежевыпавшие доходы. Почему коммунальщики неправильно измеряют высоту снега в Петербурге

Комитет по благоустройству Петербурга заявил о рекордной за последние восемь лет высоте слоя снега, выпавшего в городе, - больше двух метров. Синоптики говорят: приводить такие цифры некорректно, стоит учитывать еще два параметра: объем осадков и высоту покрова. Однако показатель «свежевыпавший снег» — самый полезный для отчета об успешной борьбе с последствиями стихии.

Ксения Потеева/архив "Фонтанки.ру"

Два метра ростом

Мартовские снегопады, говорят в комитете по благоустройству, довели высоту слоя снега в Петербурге до рекордных за последние восемь лет 210 см. Из них более 35 см выпало на прошлой неделе, благодаря чему коммунальные службы за семь дней вывезли 280 тысяч кубометров снега.

Всего с начала сезона, подсчитали чиновники, убрано и вывезено 3,7 млн кубометров — на 50% больше, чем год назад, и в двенадцать раз больше самого малоснежного за последнее десятилетие 2014 года.

Причем рекордные данные о побежденном снеге еще будут обновляться, предупреждают в комитете: формально зимний уборочный сезон у коммунальщиков завершается 16 апреля.

Источник, знакомый с работой комитета по благоустройству, говорит, что на самом деле цифры вроде «высота слоя снега достигла 210 см» получаются как раз из ежемесячных отчетов петербургского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Западное УГМС». «В отчетах указывается не только высота слоя за сутки, но и сумма за месяц, – говорит источник. – В комитете просто соединяют эти месячные суммы и получают итог сезона».

Чиновники используют некорректный способ отчета о победах над последствиями стихии, считают в петербургском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Высота два метра свежевыпавшего снега, которая получается, если складывать день за днем, некорректна: за время, пока складывают, успеет растаять», – категоричен замначальника филиала ФГБУ, начальник Гидрометцентра Александр Колесов.

Даже если видим за окном, что снег идет и вот сейчас завалит весь город – это только кажется, говорят «Фонтанке» в Гидрометцентре. И берут для примера один самый среднестатистический день, 3 февраля. В Петербурге тогда было зафиксировано 10 см свежевыпавшего снега, в Ломоносове 17 см. А высота снежного покрова за сутки увеличилась по городу всего на 3 см. Как так получилось? Очень просто: за сутки снег успевает просесть, подтаять и уплотниться, объясняют специалисты.

Между трех измерений

Гидрометцентр настаивает: для адекватной оценки ситуации со снегом в Петербурге надо учитывать не только высоту свежевыпавшего снега, а сразу три параметра:

1) Объем осадков в миллиметрах — определяется высотой уровня растаявшей воды во вкопанном на ровной площадке вровень с землей стакане-осадкомере.

2) Среднесуточная высота свежевыпавшего снега в сантиметрах — измеряется раз в три часа с помощью линейки на очищаемом после каждого измерения квадратном поддоне.

3) Высота снежного покрова — измеряется на недоступном для людей участке земли несколькими вертикальными рейками.

Для измерений городской Гидрометцентр использует метеостанцию на Петроградской стороне, на Попова, 48.

Если за окном морозная погода и свежий снег, то высота свежевыпавшего снега, высота покрова и количество осадков могут очень сильно разниться. Иногда разница бывает такой: 4 см свежевыпавшего снега к 1 мм осадков.

Если же идет дождь со снегом — соотношение даже меньше, чем один к одному: осадков больше, чем выпавшего снега. Корректно, говоря о выпавшем снеге, указывать все три параметра, уточняют в Гидрометцентре.

Сколько же в Петербурге выпало снега за эту зиму, называемую самой снежной за восемь лет?

С 1 октября по 11 марта, согласно показаниям метеостанции, в городе выпало 199 миллиметров осадков — вместе с дождем. Это, конечно, очень далеко (на порядок) от 210 сантиметров, которые насчитали чиновники.

Так что более корректным будет приводить высоту снежного покрова. Максимальный его размер этой зимой был зафиксирован 8 февраля и равнялся 50 см. За день до этого петербургский рекорд отметили даже московские синоптики.

«А коммунальщикам прикольно»

«К сожалению, комитету выгодно говорить о двухметровом снеге, – сетует главный синоптик Александр Колесов. – Вспоминается, как во времена Валентины Матвиенко, в 2010 году, чиновники любили подчеркивать: выпало три метра снега. Откуда же три?..»

Зимы 2008/09 и 2009/10 годов выдались действительно снежными. В январе – феврале 2010-го и январе – марте 2011-го выпало намного больше снега, чем сейчас. Но трех метров высоты снега, понятно, не было никогда. К примеру, в середине марта высота снежного покрова достигала 66 см. К середине марта 2019 года, по данным синоптиков, покров опустился до 24 см. То есть из рекордных для этой зимы февральских 50 см за месяц почти 30 см стаяло.

Считать убранный снег в кубометрах — тоже можно по-разному, говорит Александр Колесов. Если убирать свежий снег — он будет неплотный и грузовик частично увезет воздух. Если убирать подтаявший, особенно с края дороги, газонов — грузовик будет весить в несколько раз больше. «В советское время, – рассказывает синоптик, – снег во время уборки специально старались уплотнять, и отчеты об объемах были совсем другие».

Московские синоптики, которые наблюдают за петербургской погодой, говорят, что столичные чиновники тоже любят оперировать большими цифрами. «Метеорологи пользоваться такой методикой считают неправильным, а коммунальщикам прикольно, – говорит ведущий специалист московского "Центра Фобос" Михаил Леус. – Мол, выпало три метра снега. Это и нашим, и вашим чиновникам нужно, чтобы показывать красивые отчеты».

Что касается миллионов убранных кубометров, коммунальщики порой для отчетов просто условно складывают длину и ширину кварталов. «Чем больше показана в документах обработанная площадь и вывезенный объем — тем больше можно заложить денег на пробег автомашин и расход топлива», – подсказывает владелец одной из компаний, занимающихся вывозом отходов, а зимой снега.

P. S. Весне – дорогу

Снег полностью растает в Петербурге к концу марта, обещают в Гидрометцентре. Уже 15 марта должно начаться постепенное повышение температуры воздуха. После 20 марта снег начнет обильно таять, особенно в центре города. Ожидаются дожди со снегом — но он будет быстро смываться, а ночи будут все теплее. К последним числам марта от снега должны избавиться и пригороды.

Алексей Дмитриев, специально для "Фонтанки.ру"