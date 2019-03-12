«Справедливая Родина» или «Наша Россия». «Справедливую Россию» переформатируют под патриотизм с главой «Царьграда» Малофеевым

Глава холдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев вступил в партию «Справедливая Россия». Об этом 12 марта со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в апреле пройдет внеплановый съезд партии, на котором могут внести изменения в устав. После этого эсеры смогут объединяться с «патриотическими партиями». Малофеев может стать зампредом новой структуры, главой же останется Сергей Миронов. Следом может произойти и слияние с «Родиной». Ее лидер, депутат Госдумы Алексей Журавлев, также получит руководящую должность в новой партии.

Структуру планируется переименовать, но точное название пока не выбрано. «Обсуждаются варианты наименования вроде "Справедливая Родина" и "Наша Россия"», – рассказал источник «Коммерсанта» в партии.

Напомним, бизнесмен Константин Малофеев прославился после начала конфликта в Донбассе. В СМИ сообщали, что он мог финансировать ополченцев на юго-востоке Украины. Теперь же Малофеев может стать одним из главных спонсоров партии, созданной на основе «Справедливой России». Сам бизнесмен пока никак не комментировал эту информацию.