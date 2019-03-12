СКК «Петербургский» с сентября может закрыться из-за предписаний прокуратуры и МЧС

Дирекция СКК «Петербургский» не будет заключать контракты на проведение мероприятий после 1 сентября 2019 года из-за предписания прокуратуры и МЧС об устранении недостатков системы безопасности. Об этом «Фонтанке» 12 марта рассказал врио директора комплекса Андрей Абраменко.

По словам временного главы СКК, надзорные ведомства выдали предписания еще в прошлом году, на их устранение был дан срок до 1 сентября. По мнению Абраменко, своими силами дирекция не сможет выполнить эти требования.

«Весной предприятие жило за счет предоплат, полученных с мероприятий с концертов с осени. Сейчас на осень мы ничего не заключаем из-за предписаний прокуратуры и МЧС. Своими силами сделать пожарную охранную сигнализацию, лестничные проемы, систему вентиляции невозможно, потому что у нас с декабря нет средств заплатить людям зарплату в полном объеме», – сказал Абраменко.

Дирекция СКК уже направила в комитет по спорту обращение о необходимости оказания финансовой помощи. В настоящее время арена «доживает» за счет оплаты от организаторов небольших выставок. Для покрытия всех долгов и ликвидации предприятия в течение трех месяцев, по подсчетам Абраменко, требуется порядка 18 млн рублей. Ликвидировать СПб ГУП «ПСКК» планируется в 2019 году.

Напомним, ранее широко обсуждался вопрос о судьбе спорткомплекса, который ждет либо снос, либо реконструкция. Осенью 2018 года проектная компания «Лайфкволити эволюшн» представила на Градостроительном совете эскизный проект обновленной арены, который подразумевал демонтаж «Петербургского». Члены совета тогда склонялись к реконструкции объекта и рекомендовали доработать проект.

В 2023 году арене предстоит принять чемпионат мира по хоккею. Во время Петербургского международного экономического форума президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко и руководство города подписали соглашение о реконструкции СКК. На тот момент проект предполагал не только изменение самой арены, но и возведение по периметру жилья. От стройки ЖК Смольный отказался в конце 2018 года, пообещав, что инвестора новой арены обяжут благоустроить территорию вокруг комплекса.

Предыдущий глава СКК Николай Скляренко, который покинул пост три месяца назад, выступал против сноса спорткомплекса.