Смольный начал планировку территории под продолжение набережной Макарова от 2-й линии В.О.

Комитет по градостроительству и архитектуре выпустил распоряжение о планировке территории для линейного объекта «Набережная Макарова от 2-й линии Васильевского острова до моста через остров Серный». На подготовку документации дают почти год.

Документ опубликован на сайте Смольного 12 марта. До 25 мая физические лица и организации могут направлять предложения по проекту планировки. Закончить разработку документов надо к 25 февраля 2020 года. Судя по иллюстрации, набережная перепрыгнет через Смоленку и дойдет до моста Бетанкура.

Напомним, продолжение набережной Макарова от Адмиральского проезда до Серного моста с сентября 2015 года к чемпионату мира по футболу строили два подрядчика. Этап 2.1 был закреплен за «АБЗ-Дорстрой»», стоимость контракта — 4,24 млрд рублей. Этап 2.2 реализовало ЗАО «ВАД». Эта часть несколько дороже — 5,17 млрд. 13 мая набережную открыли для движения вместе с мостом Бетанкура. Тогда же пассажиры впервые проехали по продолжению зеленой линии метро.