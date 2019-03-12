Претендующий на губернаторское кресло Врански проиграл суд Смольному

Смольнинский районный суд Петербурга поддержал городское правительство, которое не согласовало на желаемых площадках митинг в защиту зелёных насаждений. Налаживать диалог с народом кандидату в губернаторы Красимиру Врански снова предложено в Удельном парке.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 12 марта суд отказал Красимиру Врански и Илье Сиялову в удовлетворении административных исковых требований к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Активисты пытались оспорить отказ в проведении акции, намеченной на 17 марта.

Обсуждать экологические проблемы, требовать больше садов и скверов «Зелёная коалиция» хотела рядом с БКЗ «Октябрьский». Собрать людей готовы были также в гайд-парках — на площади Ленина или в парке Екатерингоф. Несмотря на вариативность, комитет публичное мероприятие не согласовал, сославшись на отсутствие места.

Так, площадь Ленина на воскресенье ангажирована под праздник «В спорт всей семьёй». В парке Екатерингоф будут проводить земляные работы и устанавливать строительные леса, и под 600 заявленных участников рискуют помешать работам, которые требуют соблюдения техники безопасности. Территория у БКЗ и вовсе является платной стоянкой.

Альтернативой желающим выразить своё мнение публично рекомендован Удельный парк. Он активистов не устроил, они собираются предпринять ещё одну попытку добиться разрешения в те же места, но в более позднее время. Оспорить дневную занятость площадок не удалось.

Напомним, основатель движения «Красивый Петербург» – общественник Красимир Врански заявил о своём желании побороться за пост главы города в начале февраля. Потенциальный кандидат насчитал в городской среде порядка 80 проблем и рассказал, что для части из них у него есть решение. Сев в губернаторское кресло, он собирается «обеспечить горожанам достойную, справедливую, надежную и счастливую жизнь».