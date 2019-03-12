На трассе М-11 Москва – Петербург выбрали участок для беспилотников. Начать испытания планируют в этом году

Для испытания беспилотных автомобилей на скоростной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург выбрали участок в районе Вышнего Волочка. Сами тесты могут начать уже в 2019 году.

По словам президента некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и соруководителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Александра Гурко, это 15-километровый участок на обходе Вышнего Волочка. НП «ГЛОНАСС» готово к реализации проекта, передает 12 марта агентство городских новостей «Москва».

«Надеемся, что в этом году мы уже сможем приступить к реализации проекта. Планируется отрабатывать ряд сценариев: предупреждение водителя о препятствии впереди движения, предупреждение о дорожных работах, слепые зоны при повороте на перекрестках, максимальная скорость подъезда к перекрестку», – сказал Гурко.

В ноябре 2018 года сообщалось, что интерес к участию в проекте выказали такие компании, как Scania, Volvo, «ГАЗ», «АвтоВАЗ», «КАМАЗ» и Volkswagen. В январе 2019 года стало известно о первой заявке от разработчика беспилотных машин, однако название компании не уточнялось.