«Вас ничего не ждет, вы не можете выбраться». Программист из Петрозаводска создал игру про русскую зиму

В сервисе дистрибуции Steam появилась компьютерная игра про русскую зиму. Внимание на нее 12 марта обратило издание Games.mail.ru.

Игра «ШХД: ЗИМА / IT'S WINTER» доступна для покупки с 7 марта. Это симулятор жизни в провинциальном российском городе — игрок ходит по улицам города, готовит еду на кухне и даже может забраться на чужой балкон. Никакой цели у него нет.

«Панельки, снег, затянутое небо, маленькая кухня, заплеванная лестничная клетка... Вас ничего не ждет, вы не можете выбраться – только сломанный радиоприемник, продукты в холодильнике, одиночество и бесконечный снег», – говорится в описании.

Жанр авторы определяют как russian toska. Игру разработали программист из Петрозаводска Александр Игнатов и поэт Илья Мазо. Она является частью проекта Мазо russian toska — в него входят книга, музыкальный альбом, короткометражный фильм и спектакль.