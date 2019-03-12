Bloomberg: за 25 лет из России могли вывести 1 трлн долларов

Отток капитала из России с 1994-го по 2018 год может превышать 1 трлн долларов, посчитали аналитики Bloomberg. Издание сообщает об этом 12 марта.

Пропавшие из экономики средства могли бы снизить стоимость капитала, увеличить объемы производства и доходы правительства от налогов. Консервативная оценка исходит из выведенных 750 млрд долларов. Это 50% ВВП страны. Хотя аналитики и признают, что отток капитала с 5–6% ВВП в год в конце 1990-х значительно снизился.

«Отток, похоже, замедлился, хотя неясно, отражает ли это более жесткий контроль регуляторов и усиливающийся геополитический риск или же потоки просто стало сложнее отслеживать. Чтобы в долгосрочной перспективе обуздать бегство капитала, правительству необходимо и дальше бороться с коррупцией», – пишет агентство.

Проблему видят и в Центробанке РФ. В конце прошлого года там заявили, что отток капитала из России вырос в три раза, как в 2014 году после Крыма.