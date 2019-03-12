«Достойные блогеры несут ответственность за контент». Молодые люди, в полуголом виде катавшиеся на крыше автомобиля по Невскому, извинились на камеру ГИБДД

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нашло и наказало молодых людей, которые катались по Невскому проспекту, нарушая ПДД. Нарушали они, впрочем, не только правила дорожного движения, но и правила приличия – многие горожане были возмущены сомнительными плясками полуголых людей на крыше автомобиля.

Госавтоинспекция выявила в действиях водителя три нарушения по своей части: остановка на полосе общественного транспорта, перевозка людей вне кабины, нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. А на камеру молодые люди извинились за своё поведение в целом: «Приношу свои извинения перед всеми гражданами, чью честь и достоинство я затронул или вообще затронуло это видео. В содеянном раскаиваюсь... раскаиваемся». Видеозапись «работы над ошибками» опубликовали 12 марта в «ВКонтакте» «Дорожный инспектор» и УГИБДД.

Объясняясь перед зрителями накануне, один из парней рассказал, что компания придумывает и снимает подобные видео, чтобы привлечь внимание публики в соцсетях. «Когда ничего не умеешь, но хочется славы», – прокомментировал их действия один из зрителей. «Достойные блогеры несут ответственность за контент, который показывают подписчикам. Это и есть уважение к читателям», – отмечает «Дорожный инспектор».