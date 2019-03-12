В Петербурге арестовали племянника бандита, расстрелявшего милиционеров. Его подозревают в доведении подруги до попытки самоубийства

Кронштадтский районный суд Петербурга не отпустил на свободу Романа Парушенкова, задержанного после того, как из окна выпала его подруга. Свою причастность к её самоубийственному порыву судимый за убийство отрицает.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 12 марта следствие вышло в суд с ходатайством о заключении Парушенкова под стражу. Ему вменяют продолжительную травлю подруги, которая от унижений и издевательств сбежала через окно. Обвинение в доведении до самоубийства ещё не предъявлено.

Часть 1 статьи 110 УК предполагает до шести лет лишения свободы. Сам Парушенков просил суд ограничить его свободу пределами квартиры, из окна которой выпала девушка. Своей вины в случившемся он не признаёт.

Суд предпочёл на два месяца определить фигуранта под стражу. К тому же полицейские уже заявили, что с ним в квартире жить не могут, а кроме доведения до самоубийства на молодом человеке ещё одно уголовное дело — за порчу имущества пострадавшей девушки. После полёта с пятого этажа её выхаживают в Елизаветинской больнице.

«Фонтанка» писала, что к 27 годам биография Парушенкова полна судимостями, в том числе за убийство. При этом аналогичные склонности проявлял и его дядя, Вячеслав, более известный как «лесной отшельник». В прошлом году его признали виновным в расстреле наряда вневедомственной охраны в 2010-м. Скрываясь от следствия, он полностью прервал связь с миром и на шесть лет укрылся в лесах.