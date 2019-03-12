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Общество
12.03.2019 18:08
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Здравствуйте, я ваша тетя. Жду алименты. Действительно ли за бедность россиян заплатят их дети

Нетрудоспособные предпенсионеры получат право потребовать от своих близких регулярной материальной помощи. И чем выше доходы и меньше семья — тем больше придется им отдать.

Здравствуйте, я ваша тетя. Жду алименты. Действительно ли за бедность россиян заплатят их дети

Александр Рюмин/ТАСС

Нетрудоспособные «предпенсионеры» получат право потребовать от своих близких регулярной материальной помощи. И чем выше доходы и меньше семья — тем больше придется им отдать.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который дает право нетрудоспособным женщинам и мужчинам, достигшим 55 и 60 лет, требовать алименты от своих родственников. На выплаты могут претендовать все нуждающиеся в помощи категории родни: совершеннолетние братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, отчимы и мачехи. И даже бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с этого момента.

«К сожалению, есть ситуации, когда дети не помогают своим родителям, в том числе оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Родители взыскивают с таких детей алименты. Сегодня право взыскать алименты есть только у тех, кто достиг пенсионного возраста. Данный законопроект сохраняет в данном случае такое право с 55 лет для женщин, с 60 лет для мужчин. Это является одной из мер поддержки новой льготной категории в нашей стране – лиц предпенсионного возраста», – отметил 12 марта автор законопроекта – первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. 

В комитете по госстроительству и законодательству Госдумы добавили, что такое же право на алименты есть и у нетрудоспособных нуждающихся супругов, бывших супругов, ставших нетрудоспособными до расторжения брака или в течение года с момента развода. Кроме того, право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.

То есть после одобрения законопроекта Совфедом и президентом, взрослые дети (племянники, братья…) могут быть обязаны обеспечивать всех вышеперечисленных в «предпенсионном» возрасте. 

Президент коллегии адвокатов «Аксиома» Светлана Савинова напомнила, что нетрудоспособные родители всегда могли требовать с детей алименты.

- Они могли обращаться в суд, если считали, что их уровень жизни низкий, а дети могут им материально помогать. Расходы раскладывались на всех трудоспособных детей, которые были у этого родителя, не на кого-то одного. Что касается супругов, то у нас тоже всегда была такая норма. Если супруги разводятся, а супруг был нетрудоспособным или находился на иждивении по инвалидности, то он всегда мог подать заявление на получение алиментов. Новелла связана только с тем, что право появляется у тех, кто достиг бывшего пенсионного возраста — 55 – 60 лет, – пояснила Савинова.

Если алименты на детей – это процент от доходов, то алименты для родителей и опекунов – это сумма фиксированная. 

- Учитываются те, кто находился больше года на иждивении как инвалид и нетрудоспособный. Все остальные, кто живет далеко и никаким образом раньше не общался, такого права не имеют, – добавила юрист.

При этом фактическим воспитателям еще придется доказать, что они имели отношение к человеку – представить свидетельские показания отчима или мачехи, свидетельство о браке с родителем ребенка, совместное проживание по прописке. 

По её словам, когда нетрудоспособный родитель требует алименты со своего ребенка, то для определения их размера исследуются обстоятельства дела. Анализируется доход родителя и то, на что он собирается тратить деньги, как у ребенка распределяется доход между его членами семьи, чтобы их уровень жизни не пострадал. Увеличивают размер суммы алиментов необходимые лекарства и высокие доходы ребенка. Но правоприменительная практика показывает, что в среднем это 10 – 20 тысяч рублей в месяц.

Несмотря на внесенные в законодательство изменения, Светлана Савинова не думает, что в России резко увеличится количество обращений за алиментами — кардинально ничего не поменялось.

– Число обращений за алиментами, возможно, будет расти по мере падения уровня жизни. И если сейчас пресса будет говорить об этом законе и народ это услышит, то вполне возможно, что будет рост, – отметила юрист.

- Статистика появится лишь постфактум, когда предпенсионеров станет больше. Пенсионная реформа продлится до 2028 года, а нынешние цифры рынка труда в этой категории очень ущербы. Прежде чем принимать такой закон, требовалось бы провести серьезное исследование. Я о таких не слышал, – отмечает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. – Но понятно, что этим законом государство фактически пытается переложить обязанность по содержанию гражданина с себя на его родственников.

Но даже если количество обращений за алиментами будет велико, нет никакой гарантии, что они будут удовлетворены.

- Как показывает опыт, способность нашего государства взыскать и обычные алименты на детей не очень высока, – добавил Сергей Хестанов. – Скорее всего, этот закон будет смягчен не слишком усердным исполнением, ведь алиментщиков много, уклоняются они лучше, чем служба судебных приставов умеет их ловить. 
 

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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