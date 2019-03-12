Рауф Арашуков, подозреваемый в организации убийств, отстранён от должности сенатора. Пока временно

Арестованный сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков временно отстранён от должности в Совете Федерации. К такому решению 12 марта пришёл Басманный суд Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Совфеде.

Напомним, 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». К настоящему моменту арестованы десять фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Последний арестованный — метролог структуры «Газпрома» из Ессентуков. Что касается Рауфа Арашукова, то он собирался написать письмо президенту, в котором хотел объяснить, кому якобы выгодно его уголовное преследование.