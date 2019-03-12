Представители Беглова отказываются мириться с Резником. Они требуют прекратить суд по поводу высказываний врио губернатора о сдаче фашистам Ленинграда

Представители Александра Беглова в суде отказались идти на мировую с Максимом Резником. Заседание перенесено на 4 апреля.

Невский районный суд отложил предварительное рассмотрение иска Максима Резника к Александру Беглову на апрель. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в ходе прошедшего 12 марта заседания судья Елена Игумнова предложила Резнику и представителям Беглова заключить мировое соглашение. Как заявил истец, он готов на это пойти, если Александр Беглов принесёт ему извинения и признает, что был не прав, приписав ему слова, которые он не произносил.

Также Максим Резник в суде подчеркнул, что убеждён, что город от блокады защитили герои, а он никогда не предлагал сдать Ленинград фашистам.

Адвокаты Беглова Марина Горлачева и Наталья Шатихина отказались идти на мировую и потребовали прекратить судебное разбирательство. «Смольнинский районный суд уже принял решение по идентичному иску, хоть оно и не вступило в законную силу. Заявляя аналогичные требования, истец злоупотребляет своим правом», – сообщила на заседании Горлачева.

Ходатайство о прекращении дела оставили открытым — его рассмотрят уже в апреле.

Иск депутата ЗакСа Максима Резника в Невский районный суд адресован к исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову и учредителю портала «Мы можем.RU» Василию Романову, распространившему аудиозапись высказывания врио губернатора, в которой он утверждал, что депутат призывал сдать Ленинград фашистам.

В феврале Смольнинский районный суд отказал Резнику в иске. «Из распечатки с официального сайта администрации Петербурга от 23 января 2019 года следует, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял сегодня участие в открытии Музея медицины блокадного Ленинграда. <…> Из указанной аудиозаписи не следует, что это было за выступление, происходило ли оно в рамках официального мероприятия или частной беседы. В связи с чем суд не может признать указанную аудиозапись в качестве допустимого доказательства распространения сведений в госпитале для ветеранов войн при тех обстоятельствах, на которые ссылается истец», — заключил Смольнинский суд. Данное решение обжаловано в городском суде.