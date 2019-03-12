Стартовали продажи в двух новых паркингах жилого комплекса «Шуваловский»

ПАО «Группа ЛСР»

Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машино-места в двух новых паркингах. При этом на старте продаж это можно сделать со скидкой 10%*.

Один из новых паркингов расположен по адресу ул. Лидии Зверевой, дом 3, корпус 1, строение 1 и рассчитан на 291 автомобиль. Стоимость машино-места – от 275 тыс. рублей. Пользоваться паркингом можно будет с мая 2019 года.

Второй паркинг находится по адресу ул. Лидии Зверевой, дом 3, корпус 3, строение 1 и рассчитан на 264 автомобиля. Стоимость машино-места – от 285 тыс. рублей. Пользоваться паркингом можно будет с июня 2019 года.

Приобрести машино-место в одном из двух паркингов можно по стопроцентной оплате, в рассрочку от застройщика или кредит. При этом только в марте действует скидка 10%*. Акция действует при единовременной оплате, не суммируется с другими акциями и/или скидками.

«Шуваловский» – один из масштабных комплексов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Концепция проекта не предполагает студий, зато здесь есть двухкомнатные квартиры с просторной кухней и двумя санузлами. Дополнительные места для гардеробной и прачечной делают жилое пространство еще практичнее и комфортнее.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Вблизи комплекса ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники и другие объекты торговой и социальной инфраструктуры.

*Сроки акции: с 12.03.2019г по 31.03.2019г., организатора акции: ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», ИНН: 7826090547, юр.адрес: 190031, г Санкт-Петербург, ул Казанская, д. 36 лит.Б, пом.29Н, (310); подробнее об организаторе, условия и порядке ее проведения можно ознакомиться на сайте www.lsr.ru или по тел 8 (812) 325 01 01

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/