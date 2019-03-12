В Колпинском отделении Пенсионного фонда обвалился потолок. Местным жителям рекомендуют обращаться в МФЦ

Обрушение потолка в управлении Пенсионного фонда России в Колпинском районе Петербурга вынудило местных жителей перенести решение вопросов с выплатами. О невозможности посетить офис ПФР на улице Труда, 14, «Фонтанке» сообщила читательница.

В региональной пресс-службе Пенсионного фонда корреспонденту подтвердили факт обрушения, однако масштабы предстоящего ремонта описать затруднились. Пообещали, что последствия будут устранены в ближайшее время. Пока же жителям Колпино предлагают разделиться — часть вопросов можно решить в офисе МФЦ на проспекте Ленина, по всем остальным будет работать клиентский отдел ПФР, который располагается в другом помещении здания с обвалившимся потолком.