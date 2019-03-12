ГАТИ ответила на просьбы водителей и подробно объяснила, как объехать перекрытия на Рябовском

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга «в связи с большим количеством обращений» разместила в своем паблике «ВКонтакте» подробную карту объезда ограничений в Красногвардейском районе, которые вступят в силу 13 марта. Перекрытия на пересечении улицы Коммуны и Ириновского проспекта связаны со строительством трамвайной сети для «Чижика».

С 13 марта по 15 апреля из-за работ по размещению временного ограждения будет ограничено движение по Рябовскому шоссе и на пересечении Ириновского проспекта с улицей Коммуны,а также закрыт сквозной проезд по Коммуны. До 9 августа ограничат движение по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны до Ржевской площади и еще нескольким улицам, а до 29 августа – по Ириновскому проспекту на участке от улицы Передовиков до Коммуны.

Во Всеволожск с Ириновского проспекта по-прежнему можно будет проехать по Рябовскому шоссе, но из-за ограничений на Рябовском возможен объезд по улице Красина, которая от Коммуны до Андреевской станет двусторонней, и уже далее по Рябовскому. На улицу Красина можно проехать с шоссе Революции.

Из Всеволожска в Петербург можно будет проехать по улице Красина. В этом направлении там сохранятся две полосы движения.