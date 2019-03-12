Проводы уходящей зимы

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

10 марта 2019 года в «Образцовых кварталах» состоялось праздничное гуляние, посвященное масленичной неделе и проводам уходящей зимы.

В программе празднования приняли участие все жители «Образцовых кварталов» и их гости. Для маленьких жителей и их родителей было организовано мероприятие, где они под живое звучание баяна танцевали, пели частушки, водили хороводы со скоморохами, угощались блинами и горячим чаем. Все участники смогли проявить себя в творчестве, самостоятельно смастерить куклу Масленицы. Лучшие получили призы и подарки.

Несмотря на пасмурную погоду в воздухе витало ощущение праздника и хорошего настроения. В процессе мероприятия жители квартала смогли поближе познакомиться со своими соседями, малыши завести новых друзей. Праздник проходил в такой теплой и дружной обстановке, что природа тоже улыбнулась и выглянуло солнце!

В завершении праздника все дружно сожгли двухметровое чучело Масленицы. Гости и жители квартала еще долго не расходились, обсуждая насыщенную жизнь «Образцовых кварталов».

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