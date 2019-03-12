В Репино может появиться современный пансионат для пожилых. Смольный нашел потенциальных инвесторов проекта на полмиллиарда рублей

В рамках международной выставки коммерческой недвижимости MIPIM-2019, которая проходит в Каннах, вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, «Инфраструктурные инвестиции холдинг», входящий в группу ВТБ, и управляющая компания «Опека» заключили соглашение по созданию в Репино пансионата для пожилых. Об этом 12 марта сообщает комитет по инвестициям.

Трехстороннее соглашение подразумевает потенциальное согласие сторон на участие в проекте. В рамках него планируется построить в Репино дом-интернат не менее чем на 275 мест для пожилых людей с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию.

Затраты на проект превысят 500 млн рублей. Предполагается, что инвестор получит право эксплуатации объекта до 2066 года, затем пансионат перейдет в собственность города.

Год назад Смольный и ООО «Управляющая компания «Опека» заключили договор аренды участка земли для реализации проекта. «Опека» принадлежит бизнесмену Алексею Маврину. Компания — один из лидеров петербургского рынка пансионатов для пожилых. У «Опеки» семь точек в Северной столице и еще две — в Москве.