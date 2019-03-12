В поле зрения эстонской разведки попал петербургский парусник «Мир». В России обвинения посчитали «полной чушью»

Департамент внешней разведки Эстонии считает, что гражданские суда под флагом России все чаще стали привлекаться для разведдеятельности в Прибалтике, поэтому на их активность необходимо обратить внимание.

«Гражданский флот России является своеобразным "удлинением руки" структур государства, которую можно в нужный момент использовать для сбора информации, военных целей или проведения секретных операций», – об этом говорится в ежегодном отчете спецслужб республики «Эстония в среде международной безопасности-2019», который был опубликован 12 марта.

Департамент внешней разведки указывает, что в последнее время фокус их внимания сместился с исследовательских на гражданские суда. В докладе отмечается, что корабли под российским флагом якобы заходят в места проведения учений и испытаний боевой техники. Эту деятельность эстонские разведчики называли «вызывающей».

«Необходимо внимательно относиться к гражданским судам под флагом России, к соблюдению ими режима пребывания в территориальных водах и портах иностранных государств», – подчеркивается в докладе.

Особенно отмечена активность российских судов, принимающих участие в морских регатах и фестивалях по всему миру. Такие поездки часто якобы сопровождаются встречами с членами русской общины, пропагандистской активностью и миссионерской деятельностью РПЦ. В качестве примера приводится базирующийся в Санкт-Петербурге учебный парусник «Мир», который, как отмечается, часто заходит в Таллин.

Источник «Фонтанки», близкий к парусному спорту, назвал все обвинения «полной чушью» и «уткой». По его словам, на российских парусниках довольно часто присутствуют иностранные практиканты и трейнизы (туристы, которым дают поучаствовать в корабельных работах. — Прим. ред.), а не только россияне. Он также удивился тому, что такие обвинения прозвучали вместо благодарности России, у которой сохраняется самый большой исторический парусный флот в мире, а «участие российского парусника — это всегда успех для фестиваля».

Напомним, что в Эстонии периодически ловят и судят людей за передачу информации российской стороне. Так, в марте прошлого года гражданина страны приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с военной разведкой РФ, почти двух лет лишения свободы стоили другому мужчине фотографии натовских военных объектов, а еще два человека чуть позже получили реальные сроки за шпионаж.