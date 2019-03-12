Возле Пулково построят гостиницу за миллиард. Смольный подписал соглашение с инвестором «Аэропортсити»

Вице-губернатор Эдуард Батанов и руководство Warimpex Finanz – und Beteiligungs Aktiengesellschaft в рамках международной выставки коммерческой недвижимости MIPIM-2019 подписали соглашение о сотрудничестве. Компания построит у Пулково гостиницу за миллиард.

Как сообщает 12 марта комитет по инвестициям, речь идет о строительстве и эксплуатации многофункционального гостиничного комплекса в районе аэропорта Пулково, включающего в себя гостиничные помещения, деловой центр, торговые площади и полузаглубленный паркинг. Планируемый размер инвестиций составит не менее 1,1 млрд рублей. Срок реализации проекта — до 2027 года.

Напомним, бизнес-квартал «Аэропортсити» австрийско-российской компании «Авиелен А. Г.», основным акционером которой является Warimpex Finanz – und Beteiligungs Aktiengesellschaft, был представлен на прошлогодней выставке MIPIM.